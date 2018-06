Madonnu inspirují Missy Elliot a Eminem

Poměrně oblíbený, původně ryze černošský hudební styl tak bude vévodit i příštímu cédéčku zbožňované star s italskou krví, vlastním jménem Luise Veronica Ciccone.

Manželka režiséra Guye Ritchieho a také dvojnásobná matka se rozhodla sestavit seznam deseti nových songů, mezi nimiž nebudou chybět ani tóny hardcore rapu. Nedávno se nadšeně rozpovídala: "Na té kompilaci bude skutečně písnička, ve které přinesu cool rap. Inspirací mi byl Eminem. Myslím, že je to neuvěřitelně talentovaný chlap. Chci vidět jeho film."



Čtyřiačtyřicetiletá královna popu se rozhodla, že příští album bude návratem k tvrdší a drsnější stránce její image. "Nechci nic půvabného a hezkého. Chci něco nepřístupnějšího. Uvažovala jsem o tom, že novou kolekci písniček nazvu Stiff Is The New Hard (Ztopoření je nová tvrdost - poznámka Korza). Ale nebude se to tak jmenovat. Lidi by to nechápali, brali by to jinak. Zatím název nemám," prohlásila filmová Evita.



Nadšenou a nesmírně ambiciózní, všestranně nadanou zpěvačku v poslední době rozhodil krok španělského DJ Sammyho, který srazil její písničku k nové bondovce Die Another Day z prvního místa na britském žebříčku singlů až na třetí příčku.

"Chci první místo. Třetí neberu, s tím nejsem spokojená. Pracuju na albu, na kterém bude deset nových songů, a snažím se vybičovat samu sebe i ostatní k dokonalosti. Pokud ta hudba nebude vyrážet dech, neuspěju," nechala se slyšet Madonna.







