Nestalo by se tak, kdyby Madonně nevypověděla poslušnost její podprsenka, která zpěvačce sklouzla pod prsa. Blesky fotoaparátů pak vše odhalily.

Otázkou je, zda je možné, že by si toho sexuální ikona 80. let nevšimla, protože nadále ochotně pózovala přítomným fotografům.

Madonna se přijela do Cannes podívat na svůj nový dokumentární film I Am Because We Are, který přibližuje životy milionů sirotků v africkém Malawi. Na film ji doprovázel manžel Guy Ritchie a herečka Sharon Stone.