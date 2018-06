Madonnině rodině vyhrožují teroristé

11:48 , aktualizováno 11:48

Světoznámá zpěvačka Madonna ruší koncerty, které měla naplánované v Izraeli. Do země se bojí přijet poté, co se dozvěděla, že teroristé plánují vraždu jejích dvou dětí. Výhružné dopisy, které přišly do její losangeleské kanceláře, jsou prý neuvěřitelně děsivé.