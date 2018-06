Madonnina podprsenka stále vede

Kontroverzní britská umělkyně Tracey Eminová přišla s dalším originálním nápadem, jak zaujmout, možná i provokovat veřejnost - v londýnské galerii Tate Modern vystavuje své kalhotky. Součástí jejího uměleckého výrazu je i nápis n a bedně, v níž je prádlo naaranžováno. "Všechno to šukání, všechno to šoustání, všechno to milování, jemuž jsem se oddávala" .A k tomu dodatek :"A stále chci víc."