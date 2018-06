Madonnina adoptivní dcera přiletěla do Londýna

Mercy přiletěla do Londýna o víkendu a podle deníku The Sun ji vyprovázela ošetřovatelka, dětská sestra a hlava Madonniny nadace v Malawi Phillip van den Bossch. Podle přátel zpěvačky by měla Mercy zůstat v Madonnině londýnském domě týden, aby se přizpůsobila prostředí. Aby jí zajistila co nejvíc klidu, poslala Madonna dokonce své dva syny, adoptivního Davida a vlastního Rocca, do domu jejich otce, režiséra Guye Ritchieho.

Tříletá holčička z Malawi navíc způsobila, že Madonně vytryskly slzy, když při příchodu do jejího nového domova řekla ve své rodné řeči Ahoj, ahoj mami. Její noví bratři a dvanáctiletá sestra Lourdes uspořádali pro svoji sestru malé posezení u čaje, a pak už ji Madonna vzala na speciální modlitbu do kabalistického centra.

"Další dny teď budou o tom, aby si Mercy zvykla na novou rodinu. Madonna doufá, že během pár dní budou všechny její děti pohromadě. Malý David ale nedokázal udržet svoje nadšení na uzdě a pořád běhal po domě a křičel. Proto ho raději Madonna poslala i s Roccem ke Guyovi," uvedl blízký zdroj z Madonnina okolí.

Madonnina první žádost o adopci malé Mercy byla původně zamítnuta, protože podle malawijského soudu nestrávila Madonna v Malawi dost času na to, aby mohla adoptovat dítě. V polovině června ale nejvyšší soud adopci povolil a Madonnu navíc pochválil za práci s dětmi ohroženými nemocí AIDS. Zpěvačka již v minulosti investovala tisíce dolarů do výstavby denního centra pro péči o dítě v ochuzené oblasti a zároveň prokázala, že dokáže být hodnotnou matkou, jak uvedla ministryně informací Patricia Kaliati. Že je Madonna pro adopci schopna udělat cokoliv, dokázal i fakt, že se rozešla se svým o osmadvacet let mladším přítelem, modelem Jesusem Luzem, protože měla pocit, že tento vztah může mít na její adopci negativní dopad.