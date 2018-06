Madonnin rozvod: Ritchie odejde s 60 miliony liber

Hotovost, kterou si Ritchie vydobyl, je za londýnský majetek obou manželů, rodinný dům v Marylebone, desetipokojový byt v sousedství a rovněž dvě chaty. Celkově se tedy hodnota majetku, jenž dostane, vyšplhá na šedesát milionů liber.

Guy odchází ze skoro osmiletého manželství s popovou hvězdou nanejvýš spokojený. Navíc dostane dobře prosperující hospodu Punch Bowl v Mayfairu a dům Ashcombe v Berwick St John ve Wiltsu.

Madonna, která je nyní na turné po Velké Británii, si ponechá domy v New Yorku a Los Angeles. "Vyjednávání byla vcelku bezbolestná, Guy věděl, co chce, a Madonna zase věděla, co si musí určitě podržet," řekl The Sun zdroj z okolí páru. "Guy byl v náladě, že by nejraději sklapl podpatky a odešel, ale nakonec se rozumně rozhodl pro tohle uspořádání, protože by mu dlouhá bitva o peníze udělala život nesnesitelným," dodal zdroj.



Madonna s manželem Guyem Ritchiem na festivalu v Cannes

Za Madonnu s Guyovými právníky celý den horlivě vyjednávala právnička Fiona Shackletonová, jež zastupovala Paula McCartneyho při rozvodovém stání s Heather Millsovou. Právníci po jednání o majetku nyní předpokládají, že by se rovněž mohli dohodnout na kompromisu i v případě dětí, dvanáctileté Lourdes, osmiletého Rocca a tříletého Davida Banda.

Madonna dříve Guye napadla prohlášením, že mu jde jen o peníze. "Byl hrozně rozzuřený, protože je to přesně naopak. To Madonně jde o majetek a to i přesto, že má desetkát více peněz než Guy. Nerada totiž sahá do své peněženky," řekl k majetkovému vyrovnání zdroj The Sun.

Guy nyní podle svých přátel plánuje dostat do své postele co nejvíce žen. "Guy byl vždycky u žen hodně populární. Snažily se ho dostat během jeho manželství, ale on byl pořád naprosto věrný. Teď ale plánuje, že si užije trochu legrace," dodal zdroj.