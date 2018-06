Madonnin bratr režíroval její turné, teď na Slovensku navrhuje boty

Kniha Život s Madonnou byla osm let jablkem sváru mezi třiapadesátiletou zpěvačkou a jejím mladším bratrem. Ten se rozhodl vystoupit ze stínu slavné sestry, přestože měl na starosti design a režii zpěvaččiných úspěšných show a navrhoval interiéry ve všech jejich domech.

Pomohly mu kontakty, které získal právě během spolupráce se sestrou, kdy pracoval s návrháři jako Jean Paul Gaultier nebo Dolce & Gabbana. K nápadu navrhovat boty pro slovenskou značku ho v Los Angeles přivedl kamarád Miro Šimonič, který zastupoval třeba topmodelku Adrianu Sklenaříkovou.

Christopher Ciccone

"Tihle lidi rozuměli tomu, co chci dělat, a že potřebuji mít jistou dávku svobody, a zareagovali na to. Dal jsem tedy dohromady kolekci. Líbila se, a tak jsem přijel, udělali jsme ukázky bot a zatím jde všechno velmi dobře. Chtěl bych použít klasické materiály tak, aby z toho nakonec vznikl unikátní produkt," prozradil Ciccone své ambice v rozhovoru pro slovenský list PLUS Jeden deň.

Christopher Ciccone také přiznal, že Madonna mu už odpustila a opět spolu mluví. Sourozenci si ale prý nejsou v ničem podobni. Zatímco zpěvačka miluje být na jevišti v záři reflektorů, on radši stojí za kamerou. Obrovské rozměry šílenství kolem Madonny si její bratr prý uvědomil v roce 1990 během turné Blond Ambition, kdy na otvírací koncert na stadionu ve Wembley přijelo 80 tisíc lidí.

"Tenkrát jsem stál v prostoru mezi pódiem a zákulisím, a když zahráli první tóny, strhl se neuvěřitelný křik, který posílal na pódium nával energie. Procházelo to celým tělem až pod kůži. Tenkrát jsem si uvědomil, proč Madonna tak miluje být hvězdou. Ten pocit je jako droga, která ale nikomu nemůže ublížit, právě naopak, inspiruje," dodal pro slovenský list Ciccone.