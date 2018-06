Madonně utekl manžel

Celý večer a noc oslavy se k sobě manželé chovali velmi chladně a Guy byl tak naštvaný, že následující den odletěl z USA do Londýna.

„Guy pracoval na filmu do úplného vyčerpání. Byl pod velkým tlakem. Je pochopitelné, že to do vztahu s Madonnou vneslo napětí. Neštěstím pro Madonnu je, že vše vyvrcholilo v den jejích narozenin,“ řekl jeden z účastníků oslavy.

Madonna hraje ve filmu rozmazlenou aristokratku, která se vydala na výlet jachtou se svými přáteli a tam se zamiluje do mladého chlapce, horujícího pro komunistické ideje.

Guy Ritchie, jenž natočil několik úspěšných filmů, mimo jiné Lock, Stock and Two Smoking Barrels a Snatch, se svým posledním filmem pohořel.



Hrozba „rudého nebezpečí“ už v současné době není aktuální a ani Madonna nemohla svým hereckým uměním film zachránit, stejně jako další hvězda Jennifer Anistonová, která v něm také hraje.

Nezapůsobila ani mohutná mediální kampaň, která doprovázela natáčení filmu. Snímek Swept Away je nyní k vidění pouze na videokazetách.