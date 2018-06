Madonna zuří, nemůže adoptovat holčičku z Malawi

Madonna si údajně nemůže malou Mercy odvézt s sebou do Ameriky, protože není stálou obyvatelkou Malawi. Zdroj blízký zpěvačce pro deník The Sun uvedl, že Madonna zuřila, když soudce rozhodl o zamítnutí adopce.

Soudce poukázal na vrůstající počet celebrit, které létají do chudých zemí za účelem adoptovat děti. "Jednoduše řečeno, soudy budou jednat dle stanovených priorit a Madonna nemusí být jedinou mezinárodní osobností, která se zajímá o adopci takzvaných chudých dětí z Malawi. Odstraněním nařízení, které má hlavně chránit naše děti, soudy mohou aktivně ovlivnit obchodování s dětmi některými bezohlednými lidmi, kteří by využívali slabosti v zákoně v této zemi. Každý může přijít do Malawi a rychle si zařídit adopci, která může mít nedozírné následky u spousty dětí, které by naše zákony měly chránit. Po zvážení případu musím nakonec zamítnout žádost o adopci," uvedl soudce.

Více než sto skupin bojujících za lidská práva obvinilo malawijskou vládu, že poskytuje Madonně ohledně adopce výhody. Vlna protestů se zvedla už před rokem, kdy zpěvačka adoptovala malawijského chlapce Davida Bandu. Trnem v oku všem, kdo bojovali proti Madonnině adopci čtyřleté Mercy Jamesové, byl především fakt, že Madonna není obyvatelkou Malawi. "Podle informací z celosvětových médií však Madonna zůstala v zemi jen pár dní, kdy se řešila žádost o adopci. Do té doby byla žadatelka v zemi naposledy v roce 2008, kdy definitivně získala do péče Davida Bandu," řekl soudní zapisovatel.

Madonna v Malawi bojovala o získání práv k adopci už od minulého týdne. Do Afriky s sebou dokonce vzala i biologickou dceru Lourdes a adoptovaného syna Davida, aby se s budoucí sestřičkou seznámili. Proti adopci malé holčičky se ale postavila i její vlastní babička, která Madonnu obvinila z toho, že "krade děti" a dnes svůj boj zřejmě vyhrála.