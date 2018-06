Madonna zakončuje turné v Izraeli, vzala milence ke Zdi nářků

Přesto jednapadesátiletou zpěvačku provázeli na každém kroku z bezpečnostních důvodů policisté. V jejich doprovodu navštívila Madonna, která vyznává židovskou kabalu, starou podzemní chodbu, která se nachází u nejposvátnějšího místa Židů, Zdi nářků. Společnost při prohlídce památek jí dělal i její o osmadvacet let mladší milenec, brazilský model Jesus Luz.

Madonna přiletěla do Izraele se svými dětmi a milencem soukromým tryskáčem v neděli ráno. Z Tel Avivu, kde je ubytována v hotelu, ji do Jeruzaléma odvezl černý mercedes. Zpěvačka by se v Izraeli měla zdržet do pátku, kdy se má údajně setkat s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.

Madonna není Židovka, ale vyznává mystické učení judaismu kabalu, a dokonce přijala hebrejské jméno Esther. Možná právě proto jsou k ní obyvatelé Izraele shovívavější než například evropští katolíci. S protesty se totiž Madonna potýkala jak v Polsku, tak v Bulharsku, k jejímu vystoupení měli výhrady i ruští komunisté.