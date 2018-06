Madonna zakázala dceři sladké i školu

Škola pokládá jídlo za součást učebního procesu a Madonnina výchova se jim nezamlouvala.

Madonnin manžel, režisér Guy Ritchie, se netají tím, že by rád žil ve Velké Británii.

Popstar však tvrdí, že to není místo, kde by chtěla trávit převážnou většinu času. A to přesto, že se manželé rozhodli dát Lourdes i Rocckovi dají "anglické vzdělání" a původně plánovali žít převážně v Londýně. Tam také Madonna koupila dům v přepočtu za 313 milionů korun.



Nyní zpěvačka prohlásila, že do jara nechá Lourdes v Los Angeles. Ostatně tam natáčí své nové, v pořadí už deváté studiové album, s pracovním názvem Ein Soft, což hebrejsky znamená nekonečno.



Předzvěstí nového alba má být prý skutečný hit American Life, který, stejně jako předcházející album Music produkuje Francouz Mirwais Ahmadzai. V únoru má zpěvačka k této písni natočit videoklip.



Nahlas se mluví o tom, že vydání nového alba souvisí s velkou kampaní k poslední bondovce, pro níž Madonna nazpívala velmi úspěšný hlavní song The Another Day a zahrála si v ní lesbickou šermířku.