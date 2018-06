Madonna zahraje transvestitu zdarma

Propagátorka kabaly tak udává nový trend v Hollywoodu, u kolegů tímto krokem ale uznání nesklidí.

Madonna je z role nadšená. Celou svou kontroverzní filmovou kariéru toužila po roli s mnoha převleky, po roli muže i ženy zároveň. Právě v postavě excentrického herce ze šedesátých let se jí to možná splní. Dotyčný odborník v převlecích si nechává říkat Candy Darling, což je skutečná postava americké filmové a hudební kultury.

Několikrát si zahrál ve filmech Andyho Warhola a byl také inspirací Lou Reeda, jenž podle něj napsal slavný song Candy Says a Walk On The Wild Side.

"Madonna je nadšená, že může hrát ve filmu, kde může zúročit své herecké umění a získat si zpět úctu. Neustále bojuje s velmi špatnou reputací, kterou získala díky propadáku Swept Away. Novou roli považuje za svou velkou šanci. Chtěla tuto roli ztvárnit již dříve, cítí se v ní pevná v kramflecích. Říkala, že by za tu roli dala cokoliv a dokonce souhlasila, že ji natočí bez nároku na honorář," prozradil britskému The Sun hereččin blízký přítel.

Madonna získala roli poté, co přiletěla do New Yorku za svým dlouholetým přítelem a filmovým agentem Bryanem Lourdem. Po krátké schůzce spolu zašli za producenty filmu a role byla nato tata přiklepnuta Madonně.