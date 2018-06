Madonna zachránila otcovu vinici

Nebýt Madonnina manžela Guye Ritchieho a jeho lásky k Cicconemu vínu, zřejmě by dneska už ve firmě zasahoval exekutor," prozradil novinářům zdroj blízký rodině Cicconeů.

Podle informací listu The Sun miluje Guy především Cicconeho "Dolcetto and Pinot Noir 2002". Právě tohle víno tak zřejmě přesvědčilo Madonnu, aby do vinice investovala.

"Madonna nikdy neměla s otcem extra dobrý vztah. Teď se ale zdá, že k sobě alespoň trošku našli opět cestu. Jsou si blízko jako nikdy," dodal zdroj. "Když zjistila, že se firmě příliš nedaří, rozhodla se, že se zapojí do boje a pomůže," dal se slyšet zpěvaččin blízký přítel.

"Zpočátku se uvolnit peníze spíše zdráhala, jenže Guy a jeho zamilovaný Pinot Noir všechno rozhodli. Tony jim zasílá spoustu lahví tohoto lahodného vína k Vánocům již mnoho let. Guy si bez vína nedokáže život představit, takže tak dlouho naléhal na Madonnu, až peníze uvolnila." dodal přítel.

Tony Ciccone svoji vinařskou firmu přivedl ke krachu po mnoha letech prosperity. "Doposud jsme každý rok nějak přečkali. Nyní nás ale začínají likvidovat velkovýrobci, kteří vykupují víno ve velkém," vysvětlil Madonnin otec.