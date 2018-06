Madonna vyrazila do Afriky. Děti kamenovaly novináře

Zpěvačka Madonna sice oslavila minulý rok v srpnu osmačtyřicet let, ale tento věk by jí skoro nikdo nehádal. Nejspíš to však změní záběry, které vznikly během její návštěvy v Africe. Hvězda se vykašlala na make-up a konečně ukázala svou "pravou tvář".



Kdo by jí to však zazlíval? Madonna přece přijela do Afriky pomáhat. A ke svému bohulibému záměru si vybrala vesnici Gumulira ve státě Malawi, která je již zapojena do programu pomoci a obnovy.

Děti kamenovaly novináře

Fotografové zachytili Madonnu, jak se v hnědém tričku, maskáčích a slaměném klobouku se zájmem prodírá kukuřičným polem, zkoumá vodní zdroje a nebo si fotí obydlí domorodců.



Žurnalisté se ale při lovení snímků museli potýkat s nejedním problémem. Během návštěvy Madonny v malawiském sirotčinci se na novináře vrhly místní děti a začaly po nich házet kameny. Nechtěly, aby popovou královnu obtěžovali. Madonna ale nakonec "dětské bodyguardy" uklidnila a fotografům ochotně zapózovala.

Manžel zůstal raději doma

Přesto udělala návštěva Madonny místním obyvatelům radost. Americkou zpěvačku a její desetiletou dceru Lourdes vítaly ženy zpěvem a květinami. Ostatní potomci ale chyběli. Adoptovaný synek David, který pochází právě ze státu Malawi, byl tou dobou s chůvou v hotelu v hlavním městě Lilongwe a šestiletý syn Rocco zůstal se svým otcem, režisérem Guyem Ritchiem, raději doma v Londýně.