Madonna vyhrála soud, děti přestěhuje do USA

"Zůstávala nevyřešená otázka, kde by děti měly po rozvodu žít, ale byla rozhodnuta ve prospěch Madonny," řekl listu nejmenovaný, dobře informovaný zdroj. "Všechno jde dobře a v přátelském duchu," dodal.

Díky tomuto rozhodnutí může padesátiletá Madonna vzít osmiletého biologického syna Rocca, kterého má s Ritchiem, a tříletého Davida, kterého spolu adoptovali v Malawi, s sebou do New Yorku, kde hodlá po rozvodu s Ritchiem žít. V New Yorku žije také otec Madonnina nejstaršího dítěte, dvanáctileté dcery Lourdes.

Madonna se navíc údajně v současnosti víc než přátelí s Alexem Rodriguezem, nejlépe placeným hráčem baseballu, který hraje za New York Yankees.



Dcera Madonny Lourdes

Dohoda o to, kde a s kým budou děti žít, uzavírá rozvodové řízení, které čtyřicetiletému Ritchiemu má vynést až 45 milionů liber, sídlo v hrabství Wiltshire a hospodu v Londýně. Samotný rozvod, který se uskutečnil loni v listopadu, byl rychlý, ale spor o děti ho zpomalil. Ritchie chtěl, aby byl Rocco vychováván v Anglii, ale Madonnini obhájci argumentovali tím, že by děti neměly být rozdělovány a měly by zůstat s matkou.

Dá se předpokládat, že synové Madonny a Ritchieho budou trávit čas střídavě v New Yorku a Londýně, ale do školy budou chodit v USA. S otcem chlapci budou patrně už letos v létě, kdy má Madonna obnovit své úspěšné turné Sticky & Sweet, s nímž loni vystupovala v Evropě a v Severní i Jižní Americe. Toto turné by ji mělo v srpnu zavést i do Prahy.- čtěte Madonna se vrací do Česka, v srpnu má zazpívat na Chodově