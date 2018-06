VIDEO: Madonna na koncertě v Istanbulu ukázala bradavku

V převážně muslimském Turecku si Madonna neodpustila provokaci a lidem v hledišti ukázala bradavku. Když zpěvačka předvedla své přednosti, otočila se k fanouškům a ukázala nápis na zádech, který v překladu znamená žádný strach.

"Nemusíte ukázat své bradavky, abyste byli zajímaví, a pokud to uděláte, nemusí to nutně znamenat, že jste špičkoví," prohlásila zpěvačka později.

Madonna odstartovala své MDNA tour minulý týden v Izraeli a do Turecka přiletěla po boku svého mladého milence Brahima Zaibata společně s dětmi Roccem a Mercy.

Další zastávkou na turné bude Řím, kde zpěvačka vystoupí na stadionu Olimpico v úterý večer. V červenci bude koncertovat také v Anglii, Skotsku a Irsku. Do Česka na rozdíl od svého předchozího turné Sticky & Sweet nezavítá, nejblíže to čeští fanoušci tentokrát budou mít do Vídně nebo do Berlína.