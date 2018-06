Madonna v Itálii ukázala zadek, pak slavila na tajné party

Královna popu si vlny evidentně užívala, a když se sápala zpátky na loď, neváhala na všechny přítomné fotoreportéry vystrčit své pozadí. Zpěvaččin přítel Jesus Luz všemu přihlížel, své partnerce ale pomocnou ruku nepodal.

Večerní oslava byla podle italského tisku velmi komorní, Madonna si pozvala asi čtyřiadvacet přátel a slavných osobností. Jako první jí pogratulovala její dvanáctiletá dcera Lourdes s tradičním anglickým popěvkem: "Všechno nejlepší k narozeninám, maminko."

Madonna na lodi - takhle ji svět často nevidí.

Společnost si v luxusním italském hotelu rezervovala 16 pokojů. Mezi pozvanými hosty přitahovaly pozornost především modelka Naomi Campbellová a herečka Gwyneth Paltrowová. O půlnoci prý šli již všichni spát.

"V určitém věku zavládne kolem oslavy narozenin podivný klid," komentoval událost list La Repubblica s narážkou na to, že se Madonna dostala do věku, kdy se počet svíček na narozeninovém dortu neupřesňuje a opisuje se slovy "padesát a něco".

Madonna a Jesus Luz s dětmi

Madonna Louise Veronica Cicconeová, se narodila 16. srpna 1958 v Bay City v americkém státě Michigan. Je považována za nejvýznamnější světovou popovou zpěvačku současnosti. Zpívá od roku 1982, kdy vydala svůj první singl Everybody. Za její doposud nejlepší album je považováno Ray of Light z roku 1998, za které získala čtyři ceny Grammy. V loňském žebříčku 100 nejvlivnějších celebrit časopisu Forbes se umístila na třetím místě. Loni v březnu byla také uvedena do rokenrolové síně slávy. Celkem prodala po celém světě přes 200 milionů desek.

Minulý týden zavítala Madonna v rámci svého turné Sticky & Sweet do Prahy.

VIDEO: Madonna v Česku: Od stavby pódia až po koncert



Její koncert ve čtvrtek večer sledovalo v přírodním amfiteátru na pražském Chodově přes 40 tisíc diváků.