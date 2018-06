Britky podle Madonny odhalily prsa, zpěvačka zase v Římě ukázala zadek

Madonnin výstřelek v Turecku vyvolal vlnu kritiky nejen proto, že jde o muslimskou zem, některé pobouřilo hlavně to, že se zpěvačka odhaluje ve svých třiapadesáti letech.

Královna popu si ale z komentářů na internetu moc nedělá a v Itálii ukázala své pozadí. Na konci písničky Human Nature skončila se spuštěnými kalhotami a ukázala zadek v krajkovaném prádle a síťovaných punčocháčích.

Na fotkách z nácviku koncertu v Římě je vidět, jak Madonna vypadá, když není nalíčená ani oblečená do sexy kostýmů.

Madonna před koncertem v Římě

Tři Britky, stejně staré jako Madonna, se nechaly zpěvačkou inspirovat. Obchodnice, instruktorka aerobiku a vizážistka se rozhodly, že ukážou prs také. Ve stejné póze a podobném oblečení se nechaly pro list The Sun nafotit.

"Byla jsem nervózní, když jsem si stáhla podprsenku, ale je to přirozené, Madonna to tak udělala pravděpodobně taky. Poté jsem se cítila silnější, je to neskutečný pocit," řekla Sarah Angottiová britskému deníku.

Sarah Angottiová, Tina Shawová a Sue Scaddingová se inspirovaly zpěvačkou Madonnou.

Sarah obdivuje popovou královnu už od osmdesátých let a myslí si o ní, že vypadá na svůj věk skvěle. Dokonce lépe než většina zpěvaček polovičního věku. Na odhalování bradavky během koncertu nespatřuje nic pobuřujícího.

Instruktorka aerobiku Tina Shawová se necítí nikdy svobodnější než bez podprsenky.

"Ať už doma nebo na pláži. Velmi mě štve, když nemůžu na některých plážích být nahoře bez, pak musejí ženy nosit maličké bikiny pro teenagerky, což vypadá vlastně mnohem sexuálněji než holá prsa," míní Londýňanka.

Co ji osobně šokuje, nejsou odhalená Madonnina prsa, ale to, že ještě dnes někoho Madonna může šokovat. Dělá to prý celý život.

"Nevěřím, že se změní. A proč by měla? Fanoušci to od ní čekají, dělá to tak spoustu let, je královnou sexu. Proč je tolik povyku kvůli poprsí? Vždyť je máme všichni. Její vypadají skvěle," dodala Shawová.

"Je to stejné jako mít krátkou sukni a ukazovat nohy. Ale neříkám, že budu chodit venku a ukazovat bradavky. Já jsem při focení měla pocit, že dělám show jako Madonna. Když jste starší dáma, lidé očekávají, že se tak budete chovat. Já s tím nesouhlasím. Nezáleží, kolik vám je, nikdy byste neměli přestat být sami sebou. Dobře to dělá Madonna, doufám, že nikdy nepřestane," prohlásila vizážistka Sue Scaddingová, která prý také neměla vůbec problém ukázat bradavku.