Madonna: V Anglii je zima a teplé pivo

11:04 , aktualizováno 11:04

Ještě nedávno popová královna Madonna prostřednictvím své mluvčí Liz Rosenbergové vyvracela zprávy, že opouští svůj domov ve Velké Británii a vrací se natrvalo do USA. Skutečnost, že je zpěvačka nyní v Los Angeles a zapsala tu svou dceru Lourdes do školy, označovala pouze za dočasné řešení. "Na jaře se vracejí do Londýna a Lourdes se vrátí do své školy," prohlásila. Skutečností je, že čtyřiačtyřicetiletá zpěvačka se do USA míní odstěhovat natrvalo.