Madonna už s Gwyneth nekamarádí

Madonna nezklamala ani při udílení Turnerovy ceny, když přítomné oslovila "motherfuckers". Madonna a Martin Creed při předávání Turnerovy ceny. Zpěvačka Madonna a její muž, britský režisér Guy Ritchie.

Podle magazínu US Weekly tak skončilo jedno z největších přátelství v showbyznysu. A zatímco hvězda filmu Zamilovaný Shakespeare stále nevěřícně kroutí hlavou nad tím, co o ní Madonna řekla, interpretka hitu Material Girl si našla dávno náhradu - stýká se nyní s neméně slavnou herečkou Demi Mooreovou."Kamarádství mezi Madonnou a Gwyneth procházelo krizí již dlouhé měsíce. Zpěvačka totiž nedokázala vystát, že ji Paltrowová naprosto ve všem kopíruje - od oblečení až po časté schůzky s majitelem nahrávacího studia M's Guyem Osearyem," uvedl nejmenovaný zdroj.Madonna před dvěma lety přijala za svůj domov Londýn a provdala se za britského filmového tvůrce Guye Ritchieho. Gwyneth pak jakoby náhodou začala v britském hlavním městě trávit také mnohem více času a navíc se začala stýkat s britským hercem Chrisem Martinem, což Madonnu podle všeho štvalo nejvíce.S Demi si Madonna podle všeho nadmíru rozumí. "Scházejí se spolu několikrát do týdne již nejméně měsíc a půl. Obě dvě vyznávají kabalu a dokonce se nechaly slyšet, že mají pocit, jako by se znaly již dlouhá léta," dodal nejmenovaný svědek.