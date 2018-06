"Fanoušci jsou čím dál agrsivnější. Pořád stojí u dveří a zvoní, obtěžují mou dceru a když chci vjet do garáže, obklopí mé auto a znemožní mi to. Už se to nedá vydržet."

A pokračuje: "Kdyby to záleželo jen na mně, už bych nedávala žádné rozhovory. Jednak mě nudí odpovídat pořád dokola na ty stejné otázky a pak si myslím, že do mého soukromého života nikomu nic není." Madonna se prostě zlobí.