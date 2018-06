Madonna třetí dítě nečeká!

Podle vyjádření zpěvaččina muže, režiséra Guye Ritchieho, si manželé zatím třetí dítě nepřejí, a chtějí se více věnovat svým dvěma dětem, Rockovi a Lourdes.

Madonna měla dítě porodit v létě

Britský časopis Heat napsal, že Madonna je v pátém měsíci těhotenství. Na konzultaci na klinice nemocnice sv. Elizabeth, o níž je známo, že tu rodily takové celebrity, jako je topmodelka Cate Mossová či herečka Sadie Frostová, manželka Juda Loweho.

Byla v té době údajně na konci třetího měsíce těhotenství, prozradil časopisu zdroj z kliniky. Podle něj také lékaře poprosila, aby s ním nadále mohla konzultovat svůj stav u ní doma, aby její návštěvy na klinice nevzbudily u veřejnosti zbytečné otázky.

Zdroj časopisu také prozradil, že rodit chce zpěvačka s použitím autosugesce. "Porod je v tomto stavu bezbolestný a nevyžaduje užívání léků. Madonna se velmi obává o zdraví svého budoucího dítěte a chce rodit v maximálně přirozených podmínkách," poznamenal.

Podle mínění novinářů tato zpráva objasňuje, proč si Madonna v poslední době oblíbila plandavé sportovní oblečení a je opět bruneta. Lékaři prý těhotným ženám nedoporučují barvit si vlasy. Připomínají také, že zpěvačka dokončila natáčení svého nového alba Americana Life, které vyjde v dubnu, stejně jako to, že Madonna s manželem a oběma dětmi odletěla z Londýna do Los Angeles, kde má svou rodinu.

Madonnina tisková mluvčí Liz Rosenbergová zprávu o zpěvaččině těhotenství vehementně popírá. Novináři to neberou moc vážně vzhledem k tomu, že minulé zpěvaččino těhotenství také popírala do poslední chvíle.

Rosenbergová však víceméně potvrdila, že Madonnina rodina, která odletěla před několika týdny do Los Angeles. se vrátí do Londýna za pět měsíců. Pokud by tedy byly zprávy o zpěvaččině těhotenství pravdivé, bylo by to brzy poté, co Madonna porodí své třetí dítě.