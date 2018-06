Madonna trápí své nájemníky

"Je jí úplně jedno, jak tu žijeme. I kdyby nám to tady spadlo na hlavu, tak si nás asi stejně nikdo nevšimne." Tak znějí výtky, které v posledních týdnech stále častěji vznášejí nájemníci několika londýnských domů k hvězdě showbyznysu Madonně. Zazlívají jí především to, že nedokáže dodržet sliby a že do svých nemovitostí, z nichž většinu pronajímá za často přemrštěné nájemné, málo investuje.