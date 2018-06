Madonna testuje nápoj kabalistů

Zastánkyně mystického židovského vyznání v současné době nápoj společně s herečkou Demi Mooreovou sama na sobě testuje. Teprve podle účinků se rozhodne, zda reklamu přijme.

Podle mluvčí kabalistického ústředí v Los Angeles Darin Ezraové půjde o podobný nápoj jako je například Red Bull.

"Kabbalah Energy Drink bude ale mnohem lépe chutnat," prozradila Ezraová a dodala, že nápoj se začne prodávat nejprve v Los Angeles, odkud by se měl pod sloganem Source of Power (Zdroj síly) vydat do zbytku světa.

Interpretka hitu Material Girl je přesvědčená, že za veškerým jejím životním úspěchem stojí právě kabala. Nedávno například prohlásila, že jí pomohla upevnit manželství s Guyem Ritchiem.

"V mnoha věcech s ním nesouhlasím a občas mě i nudí, ale rozhodně ho kvůli tomu nemiluji o nic méně. Kabala nám ve vztahu hodně pomohla," konstatovala Madonna, která tuto víru přijala za svou společně s manželem v roce 1998.

Madonna se kabalou řídí také v práci. Před časem propustila svoji dlouholetou manažerku Caresse Henryovou, která se milostně zapletla s jedním z osobních strážců zpěvačky. "Je to proti učení kabaly," komentovala své rozhodnutí Madonna.