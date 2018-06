Madonna tentokrát provokuje Židy

Ve svém novém videu použila nedotknutelné a posvátné židovské symboly. A ty, které to urazilo se na ni slítli jako sršni.

Klip "Die Another Day" odráží Madonnin zájem o kabalu, odnož judaismu. V klipu se objevují náboženské obrazy s hebrejskými písmeny "vytetovanými" na její paži a "tefilin"- krabička z kůže obsahující verše z Tóry napsané na pergamenu. Zakončením této frašky je poprava: tři hebrejská písmena se dramaticky smaží na elektrickém křesle.

Ředitel židovské asociace Ken Jacobson říká v listu New York Daily News, že neshledává klip antisemitským, ale souhlasí s tím, že někteří lidé se cítí uraženi použitím článků víry. Spousta Židů, zejména ortodoxních, věří, že ženy v souladu s tradicí nesmí používat tefilin. "Jsou zcela pochopitelně citliví na to, co udělala," říká.

Ředitel MyJewishLearning.com, Rabbi Sue Frederick podotýká: " Je to o tom, že nežidovská osoba použila židovské symboly se záměrem pobavit. Někteří lidé to neshledávají zábavným. Jiní dokonce krajně urážlivým."

Někteří učenci ovšem nesouhlasí. Například Rabbi Michael Berg, který učí v Los Angeles, kde byla Madonna svého času studentkou, říká, že v Kabale je "každý člověk volný a svobodně se může rozhodovat." Dodává : "Kabala nevidí ženy odlišně od mužů. Pro mě osobně je to video inspirující."