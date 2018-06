Madonna přiletěla za synem, ten se před ní schoval s kamarády pod most

Rocco ale evidentně raději tráví čas s s kamarády pod mostem jako bezdomovec.

Minulou neděli se Rocco po dlouhé době poprvé potkal s matkou. O den později šli spolu do kina na film Batman vs. Superman.

Ve středu přijel i s otcem Guyem Ritchiem do Madonnina domu. Na konci týdne už měl ale evidentně plné zuby toho, kde bude pobývat a jak se o něj bude pečovat.

Patnáctiletý Rocco by rád žil v Londýně, kde bydlí jeho otec. Líbí se mu tam víc než v New Yorku, kde žije jeho matka. To se ale vůbec nezamlouvá právě Madonně, která poslední měsíce bojovala o to, aby syna dostala zpět.

Zatím ale všechny její kroky vedly k opačnému efektu. Rocco si totiž dokonce zablokoval matku na sociální síti Instagram a později si kvůli ní raději účet úplně zrušil.

Už během Vánoc chtěla Madonna syna v new Yorku. On ale s matkou svátky trávit nechtěl. Madonna se tak uchýlila k zoufalému kroku a povolala právníky. Na syna pak vyrukovala se soudním příkazem. Ten ale přesto za matkou jet nechtěl. Rocco má zkrátka svou hlavu a s matkou se stýkat nechce.