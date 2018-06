Madonna: Sex není největší životní rozkoší

Madonna s manželem a dětmi v Central parku. Madonna nezklamala ani při udílení Turnerovy ceny, když přítomné oslovila "motherfuckers". Madonna a Martin Creed při předávání Turnerovy ceny. Zpěvačka Madonna a její muž, britský režisér Guy Ritchie. Madonna při premiéře hry "Up for grabs"

A co si myslí o tělesných potěšeních předmět chlapecké erotické fantazie, americká filmová hvězda Alicia Silverstoneová? "Víte, já osobně dám před sexem přednost krabici čokolády. Pokud je to ovšem belgická čokoláda," nechala se slyšet Alicia.Máte pocit, že pikantní fotografie Sharon Stoneové v časopise Playboy nejsou ničím jiným než projevem její sexuality? Sharon vás z omylu vyvede tím, že je označí za "komerční manévr"."Sex mě nezajímá víc než obyčejný obchod. A zachtělo by se vám intimností se mnou, kdybyste před sebou viděli osobu v domácím obleku, ve flanelovém nočním kabátku a teplých pletených ponožkách?" řízně doplnila Sharon výroky svých šoubyznysových kolegyň.