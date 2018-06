Madonna miluje Penna a chtěla by si ho vzít, ale on to vidí jinak

Zpěvačka v pátek v Miami pořádala charitativní večer pro pomoc Malawi, kde se jí od štědrých dárců podařilo získat 7,5 milionu dolarů. Sama dražila své fotografie, různé předměty z turné a kousky z vlastní sbírky.

Kromě jejího bývalého manžela Seana Penna ji přišli podpořit také Leonardo DiCaprio, Chris Rock, Dave Chappelle, Bethenny Frankelová, James Corden, Courtney Love, David Blane nebo A-Rod.

„Pořád tě miluju. Vezmu si tě, když přihodíš na 150 tisíc dolarů,“ slibovala Madonna Pennovi. Ten nakonec přihodil a na závěr zpěvačce nasadil pouta.

„Pro jednou není tím, koho zatýkají,“ žertovala popová královna, která pak dražila i fotky ze svatby s Pennem. Nabídku sňatku prý myslela vážně. Bývalého manžela má pořád ráda a prý byl jedním z nejlepších mužů, které v životě potkala.

Ale Penn manželství se zpěvačkou vnímá jinak. Prý to byla chyba a kdyby to mohl vrátit, znovu už by se neženil. „Byl jsem už dvakrát ženatý, ale byl jsem ženatý za okolností, kdy jsem byl méně informovaný, než jsem dnes, takže já bych to považoval za první manželství podle mých vlastních kritérií. Pokud bych se znovu oženil,“ svěřil se herec před časem v rozhovoru pro britskou edici magazínu Esquire.

Jak popová ikona slavila své 58. narozeniny se podívejte zde:

VIDEO: Madonna řádila na Kubě. Slavila 58. narozeniny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu