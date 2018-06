Madonna se vdá ještě před Vánocemi

Madonna se chce po této události usadit v Londýně, aby jejich čtyřměsíční syn Rocco a tříletá Madonnina dcera Lourdes měli anglické školy.

Ještě nedávno pro britský deník zpěvačka uvedla: "Guy mě požádal, abych si ho vzala, a já jsem řekla ano. Ještě jsme se ale nedohodli, kdy to bude." Madonna v rozhovoru popírala spekulace, že svatba bude ještě před Vánoci ve Skotsku. A hlavním důvodem prý bylo zaneprázdnění obou umělců. O pár týdnů později je všechno jinak.

Dvaatřicetiletého Guye zpěvačka popisuje jako úplně normálního člověka, který pracuje ve stejném oboru a nesmírně jí pomáhá. "Jeden druhému brečíme na rameni a společně taky oslavujeme."

Madonna se také těší, že bude moci v Británii pravidelně chodit sama na procházky, což by v Los Angeles nikdy nedělala, protože se tam necítila bezpečně. "Cítím se být spíš Evropankou než Američankou. V Anglii mnohem lépe, bezpečněji."



Zpěvačka má jen několik měsíců po porodu stejnou postavu jako před dvěma lety. Vděčí prý za to józe a také stresu, jemuž je jako matka dvou dětí vystavena. A proč se v poslední době objevila na veřejnosti se jmény Britney Spearsové a Kylie Minogueové na triku?"To je míněno ironicky. Lidi se pořád trefují do Britney, jako to dřív dělali mně. A vyčítají Kylie, že mě kopíruje. Tak je tak nějak reprezentuji," vysvětluje.