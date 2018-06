Madonna se poprala s paparazzi

S jedním ze slídilů se popová královna střetla po příletu na londýnské letiště Heathrow. Rána to byla pořádná. Dodnes chodí s modřinou pod levým okem.



"Madonna měla svého chlapečka v náručí, když se to stalo. Když přistáli v Londýně, byla tam fakt velká tlačenice a strkající se dav. Pořád kolem sebe odstrkovala lidi. A jakmile se vrhla proti jednomu paparazzi, dostala ránu do obličeje. Naštěstí se chlapečkovi nic nestalo,“ popsal situaci magazínu People nejmenovaný zdroj.

Americká zpěvačka se vracela domů z USA, kam odjela za svým vážně nemocným otcem - Davidovým adoptivním dědečkem. Silvio Tony Ciccone trpí rakovinou tlustého střeva a chemoterapii podstupuje v nemocnici v Michiganu.

Madonna vzala ke svému otci všechny své děti, nejstarší Lourdes, prostředního Rocka i adoptivního Davida.