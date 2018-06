Madonna s manželem čelí žalobě

D´Onofrio, který požaduje odškodnění ve výši deseti miliónů dolarů, v žalobě tvrdí, že se s Madonnou a Ritchiem kvůli filmu několikrát sešel, ale později ho oba z dalších jednání vyloučili.

Pikantní na celém sporu je, že za romanci Swept Away, v níž Madonna hraje v manželově režii, si oba připsali pět Zlatých malin, anticen udílených jako protipól Oscarů.

Příběh o bohaté majitelce jachty a jejím kuchaři-komunistovi, který se v USA hrál jen pár týdnů, vyhrál pětici kategorií: nejhorší film, herečka, režisér, ústřední pár i remake.

Malin má už šest

Madonna dosud hrála v osmnácti filmech, ale jen jediný jí přinesl slávu. Za roli Evy Peronové v muzikálu Evita získala prestižní ocenění Zlatý glóbus a za píseň You Must Love Me (Musíš mě milovat) dokonce Oskara.

Na druhé straně Zlatých malin má už šest. Tu poslední si odnesla za vedlejší roli instruktorky šermu v bondovce Dnes neumírej.