Madonna řídí manželství

11:22 , aktualizováno 11:22

I když nebylo doposud možné určit, kdo v současném manželství Madonny vztah řídí, ukázalo se, že je to dvaačtyřicetiletá popová hvězda. Madonna se totiž po osmi letech opět vydává na světové turné a tak bude muset její dvě děti na cestách někdo hlídat. Nebude to nikdo jiný než její současný manžel a otec malého Rocca, režisér Guy Ritchie. Sice nyní natáčí v Los Angeles film The Mean Machine, ale pravděpodobně se už naučil, že manželce se neodmlouvá.

Podívejte se na fotografie.