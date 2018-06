Madonnu chce zažalovat rodina její adoptivní dcery, neplní prý sliby

Mercy žila v sirotčinci, protože se o ni nedokázala rodina postarat. Její matka zemřela ve čtrnácti letech při porodu a její otec musel uprchnout ze země, aby nebyl souzen za sex s nezletilou. Pětiletou malawskou dívenku si pak slavná zpěvačka adoptovala v roce 2009 a slíbila tehdy, že zajistí Mercy pravidelné kontakty s příbuznými. To prý ale nesplnila.

"Žijeme velmi prostý život s minimem peněz, tak jsme si mysleli, že by bylo lepší nechat Mercy na počátku života v sirotčinci. Víme, že Madonna dala tomu sirotčinci mnoho peněz. Lidé nás přesvědčili, abychom jí nechali naše dítě k výchově. Ale nemůže Mercy milovat více než já, to není možné. Jen ji žádáme, aby se chovala lidsky," uvedla babička holčičky Lucy Chekechiwa.

Podle zástupkyně malawské organizace pro lidská práva rodině nejde o peníze, nechce soud, který by rozhodl o nějakém finančním odškodnění. Chce prý jen vídat holčičku.

Madonna přivezla dceru Mercy do Malawi

"Rodina Mercy mě kontaktovala za poslední rok několikrát, jsou velmi rozčilení. Byli ujišťováni, že budou moci Mercy vídat. A až bude dospělá, že se do Malawi vrátí. Věřím, že mají právo podat žalobu, protože podle všeho to slovně ujednali s Madonninými zaměstnanci. Nikdo z nás nestojí o ponižující a drahý soud, který by mohl poškodit nebo obtěžovat Madonnu. Nejlepším řešením bude, když se dohodnou," řekla britskému Daily Mail Emmie Chanika z malawské organizace pro lidská práva CILIC.

Madonna přitom svou dceru Mercy do Malawi vozí. Naposled tam byla loni v dubnu. Její otec už tehdy vyhrožoval, že se bude soudit, aby Mercy dostal zpět. Nakonec ale žalobu nepodal.