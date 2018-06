Madonna přišla o miliony, školu v Malawi asi nepostaví

Výkonný ředitel fondu odstoupil už loni v říjnu kvůli kritice jeho řízení a překročení nákladů. Byl nařčen, že výstavbu školy prodražuje a peníze si nechává pro sebe. Charitativní skupina, kterou americká zpěvačka podporuje, teď od plánu postavení školy úplně odstoupila.

"Rozhodlo se smysluplně, že nebudeme pokračovat ve výstavbě akademie pro dívky v Malawi tak, jak to bylo původně plánováno,“ potvrdil listu New York Times Michael Berg, jeden z šéfů Kabalistického centra v New Yorku, které se na budování podílelo finančně.

Zařízení mělo poskytnout základní vzdělání pro 400 dívek a Madonna chtěla se svou nadací investovat v přepočtu až 260 milionů korun.

Madonna položila do základů školy v Malawi cihlu s nápisem "Odvaž se snít"

Navzdory obtížím hodlá ve spolupráci s organizací pokračovat. "V Malawi je opravdová vzdělávací krize," uvedla ve čtvrtečním prohlášení pro New York Times. "Na druhý stupeň škol nedojde 67 procent děvčat a to je prostě nepřijatelné," zdůraznila.

Problémy byly už s výkupem pozemků, protože lidé z vesnice Chinkhota za ně požadovali víc peněz. Vláda nakonec parcely vyvlastnila a prodala je Madonnině nadaci Raising Malawi.

Madonna přivezla dceru Mercy do Malawi

Zpěvačka se s odporem ke svému počínání v Malawi setkala už dřív kvůli adopci třináctiměsíčního chlapce Davida Bandy v roce 2006 a čtyřleté Mercy James o tři roky později. Podle soudu ale Madonna prokázala svůj zájem o sirotky a budou se u ní mít lépe.