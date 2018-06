Madonna přiletěla do Berlína

14:01 , aktualizováno 14:01

Čtyřiadvacet hodin po příletu popové divy Madonny do Berlína fanoušci zatím do pondělního odpoledne marně čekali, že se jejich idol někde objeví. Zpěvačka, která v rámci světového turné započatého devátého června v Barceloně absolvuje od úterý do pátku v německé metropoli čtyři večerní koncerty, příznivce napíná. Velký úspěch neměl ani bulvární tisk, který přinesl jen pár rozostřených záběrů nedělního přistání soukromého letadla na letišti Tempelhof a odjezdu Madonny do centra.