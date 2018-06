Madonna překvapila děti v nemocnici

Společně s lékaři a sestrami procházela Madonna s Ritchiem kolem postýlek dětí, kterým rozdávala autogramy. "Vypadala naprosto úžasně, hrozně drobná a krásná," svěřila se jedna ze sestřiček.

"Není to ten typ lidí, od kterých byste čekali, že přijdou do nemocnice, ale oba s manželem byli moc přátelští a odpovídali dětem na otázky, ale ty byly často tak zaskočené, že vůbec nevěděly, co mají tak slavné zpěvačce říct."

Great Ormond Street byla první dětskou nemocnicí otevřenou ve Velké Británii a nemocné děti se tu léčí už 150 let. K celebritám, které ji v minulosti navštívily, patří i Robbie Williams, princezna Diana či skupiny Hear'Say nebo Queen.