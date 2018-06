Madonna prchá zpět do Ameriky

"Žilo se nám v Evropě krásně, ale možná už to bude brzy historie," stěžuje si zpěvačka.

Sedmačtyřicetiletá popová diva se vrací do Spojených států s celou rodinou, manželem i dcerou Lourdes a synem Roccem. Pomyslnou poslední kapkou k odchodu byl článek o jejím milostném poměru s hudebním producentem Stuartem Pricem.



"Cítí se v Británii jako ve výkladní skříni. Věří, že jí prodloužená dovolená zase pomůže dostat do pohody a zchladí jí alespoň na čas hlavu," prozradil blízký přítel zpěvačky magazínu The People.



Madonna potřebuje být v USA také kvůli přípravám svého světového turné. "Potřebuje začít plánovat turné, což se jí bude dělat z Ameriky mnohem lépe. Společně se Stuartem již pracují na nových materiálech. Zda odletí do USA s ní, prozatím není jasné," uvedl zdroj blízký Madonně.



Manželství zpěvačky a Guye je po pěti letech silnější než kdy dříve. "Sice se někdy chovají jako šílenci, to ale nic neznamená," dodal nejmenovaný zdroj.