Madonna plánuje svatbu s modelem a chce páté dítě

"Může to vyjít a nemusí. Ale proč ne? Rozhodně si dovedu představit, že bych si ho vzala. Je to otevřené téma, které je na stole," přiznala Madonna, která s Luzem údajně začala o svatbě uvažovat po smrti Michaela Jacksona. Prý k tomu ale také přispívá jejich žhavý milostný život.

Madonna byla sice už vdaná dvakrát, ale podle listu Metro prý chce další velkolepou svatbu. "Ví, že by si to Jesus tak přál. Proto to tak chce i ona sama. Má na své svatby krásné vzpomínky. Rozhodně neplánuje jen se tak někam vypařit a mít tichý obřad. Chce něco velkého a neobvyklého," tvrdí podle agentury Korzo Madonnina příbuzná.

Zpěvačka navíc začala uvažovat o dalším dítěti. Přestože se v jednapadesáti letech stará o čtyři děti, cítí se být plná síly a nevylučuje, že si pořídí pátého potomka. "Kdo ví? Teď zrovna mám ruce plné! Nemám představu! To jediné mohu říct. Ale nikdy neříkej nikdy," reagovala Madonna na otázku, kdy by se chtěla stát pětinásobnou matkou.



V dohledné době ale musí jít mateřství stranou, protože popová královna se chce věnovat filmování. "Mám několik rozjetých projektů. Mám další scénář, který jsem si napsala, a chci režírovat další film. Doufejme, že se mi to podaří příští rok. Mám také spoustu projektů v Africe, které chci dovést do konce, jako postavit dívčí školu a vytvořit dva nové dokumenty," dodala zpěvačka.