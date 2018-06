Madonna plánuje kabalistický svazek s modelem Jesusem Luzem

"Nevím, jestli bude taky opravdová svatba. Zatím vím jen to, že se uskuteční nějaký obřad, ale moc se v kabale nevyznám na to, abych mohl říct, jestli půjde o oficiální manželský svazek," uvedl podle ČTK otec modela Luiz Heitor Pinto da Luz v rozhovoru pro brazilský magazín Quem. Jeho syn je prý ve vztahu s padesátiletou zpěvačkou velmi šťastný a rozumí si i s jejími dětmi.

Luz dále vyvrátil spekulace o tom, že Madonna platí tisíc dolarů měsíčně, aby její přítel mohl navštěvovat hodiny angličtiny. Popřel také, že by Madonna kontrolovala Jesusovy telefonáty, nebo že by s ní mladý model chodil jen ze zištných důvodů. Podle Luzových slov se jeho syn nenechá snadno okouzlit materiálními statky. Jak uvádí ČTK, Madonna už se svým nastávajícím tchánem telefonicky mluvila a jak on sám řekl, je to podle něj velmi milá a okouzlující dáma.

Madonna a Jesus se poznali v prosinci loňského roku během focení pro magazín W, pro nějž společně pózovali. I když jejich vztahu zpočátku nikdo nedával naděje a mluvilo se o brzkém rozchodu, zdá se, že opak je pravdou. Madonna se loni v listopadu rozvedla po osmi letech s režisérem Guyem Ritchiem, se kterým má vlastního syna Rocca a adoptovaného syna Davida.