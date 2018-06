Madonna se rozplakala na koncertě kvůli ztrátě syna Rocca

„Není silnější lásky než matčiny k synovi,“ prohlásila zpěvačka během koncertu a propukla v pláč. Slzy už zkrátka nemohla udržet, protože je pro ni celá záležitost se synem velmi emotivní.



Soudkyně v New Yorku ji přitom ve středu 2. března vyzvala, aby rodinné problémy neřešila veřejně, protože tím patnáctiletému synovi jen ubližuje a není to nijak v jeho zájmu. Slavná matka se tím ale řídit odmítá.

“Smířila jsem se s tím, že jsem přišla o svého syna,“ sdělila Madonna dál během koncertu.

„Když o něm mluvím, začnu brečet. Já doufám, že teď někde uslyší píseň, kterou vám zazpívám. Je pro něj a snad si uvědomí, jak moc mi chybí a jak moc ho miluji,“ doplnila zpěvačka a pro Rocca zazpívala píseň la Vie en Rose.

Soud v New Yorku bere ohledy na přání patnáctiletého Rocca Ritchieho. A vyzval rodiče, aby se na jeho péči dohodli přátelsky. Mají lhůtu do června. Pokud neuspějí, vloží se do toho soud. Nicméně oba je vyzval, aby neřešili problémy veřejně a chlapce nevystavovali publicitě, o kterou vůbec nestojí.

Madonna se zatím doporučení soudu nedrží a o synovi veřejně i nadále hovoří a kauzu řeší i na sociálních sítích. Její bývalý manžel Guy Ritchie je odhodlaný s Madonnou o syna bojovat a nebojí se povolat ty nejlepší právníky. Jde mu hlavně o to, aby byl syn spokojený.