Madonna oslavila v Polsku narozeniny, koncert proběhl bez větších protestů

Koncert jednapadesátileté zpěvačky se však v katolickém Polsku neobešel bez protestů, které vyvolal fakt, že se show koná v den náboženského svátku Nanebevzetí Panny Marie. S tím nesouhlasili především konzervativní katolíci, v den konání koncertu však žádné větší protesty neproběhly.

Madonnu jako vždy na začátku show přinesli na stříbrno-černém trůně a její fanoušci ji přivítali obrovským transparentem s nápisem Všechno nejlepší k narozeninám, vaše veličenstvo. Osmdesátitisícový dav dokonce Madonně zazpíval v angličtině Happy Birthday i polskou narozeninovou píseň Sto lat.

Madonna na koncert do Varšavy přiletěla rovnou z Prahy, kde mimo jiné slavil své deváté narozeniny její syn Rocco. Oslava se konala v Trojském zámečku a její součástí byl podle ČTK i desetiminutový ohňostroj provázený hudbou v zahradě zámečku. Madonna s dětmi vyšly před vchod a ohňovou show sledovaly ze schodů zámečku. Zhruba po třech hodinách všichni účastníci oslavy nasedli do aut a odjeli zřejmě zpět do hotelu.- čtěte VIDEO: Madonnin syn Rocco oslavil v Praze deváté narozeniny

Pořadatel pražského koncertu Madonny, který navštívilo přes dvaačtyřicet tisíc lidí, se i nadále potýká s problémy. Show totiž trvala až do třiadvacáté hodiny, přičemž hudba podle předběžných výsledků měření výrazně překročila hlukové limity. Pořadatelské agentuře proto hrozí pokuta od 300 tisíc korun do půl milionu. S problémy s hlukem se v poslední době potýká i Madonnin bývalý manžel Guy Ritchie. Ten nyní riskuje ztrátu licence na provoz jeho londýnské restaurace The Punchbowl, na kterou přišlo sedmatřicet stížností za rušení nočního klidu od místních obyvatel. Luxusní podnik přitom navštěvuje řada slavných osobností včetně Leonarda DiCapria, Prince Williama, Paris Hiltonové nebo Juda Lawa.