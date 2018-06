Madonna oslavila narozeniny se zajíčkem mladším o devětadvacet let

Madonna a její mladí milenci Vanilla Ice Seznámili se v roce 1992 a byli spolu 8 měsíců. Madonně bylo 34 a zpěvákovi o 10 let méně. Carlos Leon Z tříletého vztahu, který trval od roku 1994, mají dceru Lourdes. Leonovi bylo 28 a zpěvačce 36, když se poznali. Tupac Shakur Jemu bylo 24 a jí 37. Románek prožili během krátkého rozchodu zpěvačky s Carlosem Leonem v roce 1995. Guy Ritchie Režisérovi bylo 31 a Madonně o 10 let více. Jejich manželství trvalo 8 let a mají spolu syna Rocca. Rozvedli se v roce 2008. Jesus Luz Zatím největší věkový rozdíl - 29 let byl mezi zpěvačkou a modelem. Potkali se v roce 2009 a vydrželi spolu 10 měsíců.