Madonna nesnáší svá tlustá stehna

Nečekané odhalení vyšlo najevo ve chvíli, kdy jeden z amerických televizních kanálů odvysílal pracovní video, které vzniklo během natáčení její nejnovější desky Hard Candy.

Zpěvačka v něm nařizuje kameramanovi, aby nezabíral její stehna. "Natáčej si, co chceš, ale ať tě ani nenapadne zabírat do kamery moje obrovská baculatá stehna. Na to jsem alergická!" prohlásila doslova Madonna, která později v jednom z televizních interview uvedla, že neforemná stehna zdědila po své italské matce.

"Vždycky jsem se za svá stehna styděla. Teprve v posledních letech tvrdé dřiny se mi z nich podařilo vykřesat něco alespoň trochu koukatelného," prozradila s úsměvem zpěvačka, která však své nohy běžně ukazuje v celé své kráse, když na vystoupeních nosí vykrojené cvičební trikoty.