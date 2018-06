Madonna nerozumí svým dětem

Osmiletá Lourdes i čtyřletý Rocco totiž navštěvují francouzské lyceum v Londýně, kde se jazyk země galského kohouta učí.

Madonna ani její o deset let mladší manžel, režisér Guy Ritchie ovšem francouzsky nemluví.

"Rocco francouzštinu hodně pochytává. Mluví tak doma pořád, protože Lourdes hovoří plynně," řekl dědeček dětí John Ritchie.

"Je to velká legrace. Ani Guy ani Madonna francouzsky neumějí, takže nerozumějí ničemu z toho, co si děti mezi sebou povídají. Jako by děti měly svůj tajný jazyk," dodal.