Madonna nemluví s Britney Spearsovou

13:42 , aktualizováno 13:42

Madonna nemluví s Britney Spearsovou. Jejich přátelství skončilo, když Madonna dostala nabídku hrát ve filmu matku Britney - starší z popových hvězd to urazilo. O Britney se však mluví jako o bohyni. A mladičký, téměř neznámý herec Justin Long, získal ve filmu Not A Girl roli po boku této popové princezny. A nebude to role ledajaká -zahraje si přímo milence mladé a dosud nezadané zpěvačky.