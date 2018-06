Madonna: Nejlepší sex je po čtyřicítce

"S Guyem jsme za poslední roky mnoho prožili a pochopili jsme, že pevné manželství je dosažením společných cílů," řekla čtyřiačtyřicetiletá zpěvačka časopisu People.



V poslední době se v bulvárním tisku objevovaly zprávy, že Madonnino manželství je na pokraji krachu.



Zpěvačka, která opětovně vzbudila zájem kritiky i veřejnosti svým zcela novým pojetím svého posledního alba American Life, to prohlašuje za absurdní a nepřestává hovořit o důvěrnostech svého osobního života.



"Novináři si prostě nepřejí, abych měla šťastné manželství a rodinu," dala se slyšet.

Madonna v rozhovoru také uvedla, že přestože se proslýchá, že je těhotná, není to pravda. Nicméně se přiznala, že by chtěla mít ke svým dvěma ještě další děti.

Madonna našla nový smysl života

Teprve po čtyřicítce nastal v životě Madonny zlom. Celý život zpěvačky byl egoistický. Všechno se točilo jenom kolem její osoby. Chtěla jen nahoru, chtěla vzbudit pozornost.



Ale to se nyní změnilo. Svět pozlátka jí najednou začal připadat povrchní a štěstí nakonec nalezla v každodenní starosti o rodinu. Madonna se usadila, když si v roce 2000 vzala britského režiséra Guye Ritchieho a jejím novým smyslem života se staly především děti - šestiletá Lourdes a dvouletý Rocco.