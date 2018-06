Madonna navrhla sluneční brýle, podívejte se

"Proč neudělat něco společně a nespojit dvě velmi silná a známá jména?" nechal se slyšet Dolce. Brýle, které pro Dolce & Gabbana navrhla Madonna budou mít značku MDG a některé budou mít zevnitř nápis Madonna. To je ale zřejmě to jediné, co na nich bude originální. Podle prvních dvou kousků to vypadá, že se popová královna coby módní návrhářka držela trochu zpátky.

Prvních šest typů nových brýlí z této řady se v obchodech objeví už v květnu. Cena za písmeno M je ale vysoká. Brýle budou stát v přepočtu kolem pěti tisíc korun.

Je to poprvé, kdy Madonna jako návrhářka zaměřila svoji pozornost na sluneční brýle. Jednapadesátiletá zpěvačka ovšem již dříve tvořila v módním světě, spolupracovala například se značkou oblečení Hennes & Mauritz (H&M).

Madonna a její třináctiletá dcera Lourdes také vytvořily společně módní řadu pro dospívající dívky, která se v srpnu objeví na americkém trhu. Kolekce nese příznačný název Material Girl, což je název jedné z Madonniných písní i přezdívka této zpěvačky, jež patří k nejvíce vydělávajícím umělcům na světě.

Řada bude zahrnovat cenově dostupné oblečení pro nový školní rok, jakož i boty, kabelky a šperky. V roce 2011 by měl ke kolekci přibýt i parfém a další kosmetické produkty.