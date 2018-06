Madonna nafotila erotické fotky s milencem, Guy Ritchie zuří

Známého režiséra údajně nejvíc rozčílil fakt, že Madonna nebere žádné ohledy na jejich děti - dvanáctiletou Lourdes, osmiletého Rocca a tříletého Davida.

"Myslí si, že už by ve svém zralém věku měla mít rozum a neměla by se všude ukazovat nahá. Děti umějí být zlé a bezcitné. Především nejstarší Lourdes a taky Rocco těžce nesou, když se někdo strefuje do jejich mámy kvůli její až příliš provokativní osobnosti," uvedl podle agentury Korzo zdroj z okruhu Guyových přátel.

Madonna se na fotografiích objevuje ve vyzývavých pózách, oblečená v černých šatech z kolekce Victorie Beckhamové. Jesus je na většině snímků buď úplně nahý, nebo svlečený do půl těla, zatímco Madonna ho sleduje lačným pohledem. Stejně šokující jsou také fotografie, na kterých je zpěvačka s modelem zachycena při postelových hrátkách.

Celá fotostory pro magazín W byla pořízena v prosinci loňského roku. Známý fotograf Steven Klein si pro její vznik vybral hotel v Rio de Janeiru.

Právě při focení inkriminovaných snímků se Madonna poznala s populárním modelem Jesusem Luzem. Netrvalo dlouho a média začala spekulovat o tom, že mezi padesátiletou zpěvačkou a o dvacet let mladším Jesusem přeskočila jiskra. Domněnka se potvrdila před pár týdny, kdy fotografové Madonnu a Jesuse nachytali při společném obědě, kam zpěvačka vzala i své dvě děti Lourdes a Davida.

Jesus Luz je již druhý muž, se kterým je Madonna spojována od svého rozvodu s režisérem Guyem Ritchiem. Krátce po rozvodu randila s hráčem New York Yankees Alexem Rodriguezem. Hráč baseballu se nedávno přiznal k užívání steroidů. Otázkou je, jak dlouho může Madonně vztah s modelem vydržet. "Myslím, že pro Jesuse bude těžké vydržet ve vztahu déle než rok. Většina dívek ho brzy omrzí a je dětinský," prozradila jeho bývalá přítelkyně.