Madonna na premiéře ukázala podprsenku

Madonna si ovšem nehody všimla a neplánovanou peep show obratem ukončila. To měla za sebou už první ovace. Její přátelé ji totiž přivítali bouřlivým potleskem a pískáním hned, jak se objevila na scéně a ještě před tím, než pronesla slovo.

Britská divadelní kritika přijala výkon zpěvačky Madonny při premiéře hry Up for grabs "Dostupné" poměrně vlažně. S někým jiným v Madonnině roli by hra byla živější, soudí například Benedict Nightingale v The Times.

Podle Nightingala se Madonnin výkon s průběhem večera zlepšoval. Vcelku však prý hra vypadala stejně jako její kabát: byla bledá.

Charles Spencer z The Daily Telegraph píše, že byl překvapen spíše příjemně. Jistě, dodává, Madonna svým výkonem nijak neohrozila ani Nicole Kidmanovou, ani Gwyneth Paltrowovou, ale její výkon byl na hony vzdálen od katastrofy, kterou mnozí předpokládali a v níž jiní škodolibě doufali.

Madonna je podle tohoto kritika prostě stejná jako kus, ve kterém hraje: OK, ale rozhodně ne senzace. Celá záležitost je spíše pro fanoušky hvězd než pro milovníky dobrého divadla.

Podle Michaela Billingtona z Guardianu není Madonna "vyložené špatná, jen technicky nemotorná". Její hlas není pořádně slyšet už v osmé řadě. Rukama prý mává jako dopravní strážník.

Ani kritici ale nemohou zastřít, že představení je vyprodáno. Těsně před čtvrteční premiérou nabízeli překupníci vstupenky za 300 liber.