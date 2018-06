Madonna má zakázaného koně

Manažer má totiž obavy, že by jízda skončila stejně neslavně jako v dubnu, tedy se zlomeninami.

Madonna dostala ke 47. narozeninám koně a sotva na něj sedla, shodil ji na zem. Jak se zpěvačka svěřila britskému týdeníku Attitude, neměla tehdy vůbec v úmyslu na koni jezdit. "Byl to ale dárek k mým narozeninám a někdo mi řekl, abych to zkusila. Tak jsem to udělala a sotva jsem dosedla do sedla, doslova v té vteřině jsem zase byla na zemi."



"Zase bych se hrozně chtěla na koně vrátit, ale manažer řekl 'ne', dokud neskončí reklamní kampaň na nové album," dodala Madonna. Na projížďku na koni si zpěvačka tak musí nechat zajít chuť do poloviny listopadu.